No Taboão da Serra, Deola apoia Prass como titular do Palmeiras

Um dos goleiros que fracassaram na missão de suceder Marcos no Palmeiras, Deola participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, do último domingo e palpitou sobre a disputa pela titularidade no gol do seu ex-clube. O experiente Fernando Prass perdeu recentemente a posição para Jailson.

“O Prass tem todo o direito de fazer jogos não tão bons porque é ser humano. Ele deveria ter continuado como titular pela história que tem, por tudo o que faz. Não se pode colocar todas as derrotas sofridas pelo Palmeiras na conta dele”, argumentou Deola, que atualmente defende o Taboão da Serra.

Com história no Palmeiras, Prass passou a ser contestado por suas atuações na atual temporada, a primeira após a recuperação de uma cirurgia no cotovelo direito. Jailson, que caiu nas graças da torcida durante a campanha vitoriosa no último Campeonato Brasileiro, ganhou um voto de confiança do técnico Cuca para assumir a titularidade outra vez.

“O Jailson traz o retrospecto de não ter perdido no ano passado. Isso é algo que pesa muito para ele”, reconheceu o próprio Deola.

Prata da casa do Palmeiras, o goleiro do Taboão da Serra rodou por Juventus, Grêmio Barueri, Sertãozinho. Vitória, Atlético Sorocaba, Fortaleza e Juventus após deixar o clube que o revelou. Para ele, é melhor tentar a sorte em um clube de divisão inferior do que amargar a reserva.

“Muitos goleiros ficam no banco, ganhando muito dinheiro. Eu me incomodo com isso, mas não que vá fazer baixarias para ser titular. Apareceram propostas de clubes menores e acabei saindo do Palmeiras, tendo a oportunidade de jogar e aparecer. Talvez isso seja um passo atrás na carreira, mas gosto de estar atuando”, disse.

Longe do Palmeiras de Fernando Prass e Jailson, Deola acionou a Justiça do Trabalho contra o clube, em processo de pouco mais de R$ 2,5 milhões. Ainda assim, diz ser grato pelo período em que esteve a serviço da equipe paulistana.