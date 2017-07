Após cirurgia cardíaca, Marcos mostra curativo e diz: “Tudo beleza”

São Marcos está bem após cirurgia. E toda a torcida feliz e torcendo por sua recuperação total. Avanti São Marcos!!! Uma publicação compartilhada por Leila Pereira Conselheira (@leilapereiraconselheira) em Jul 23, 2017 às 2:19 PDT

O ex-goleiro Marcos passou por uma cirurgia cardíaca na manhã da última quinta-feira. Neste domingo, dia em que o Palmeiras ganhou do Sport no Campeonato Brasileiro, o ídolo mostrou o próprio curativo e mandou um recado à torcida por meio de um vídeo bem-humorado.

“Vou mostrar para vocês como ficou o trem. Até que o corte foi pequeno, mas pensa em um trem dolorido…”, disse Marcos, ainda hospitalizado. “Para tossir, é um inferno. Mas não inchei e está tudo beleza. A dor, a cada dia que passa, diminui. Bom domingo para vocês”, completou, em vídeo postado por Leila Pereira, dona da Crefisa/FAM.

A cirurgia, conduzida por Fábio Jatene no Hospital do Coração, teve como finalidade a correção de uma insuficiência da válvula mitral e transcorreu de maneira bem-sucedida. Segundo boletim médico divulgado na última sexta-feira, o ex-goleiro “evolui de forma estável e satisfatória”.

Marcos Roberto Silveira Reis defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras de 1992 a 2012. Herói do título da Copa Libertadores 1999, ele disputou um total de 533 partidas pelo clube – entre os goleiros, é superado apenas por Emerson Leão (620). Pela Seleção, conquistou a Copa do Mundo 2002.

O ex-goleiro é um dos seis jogadores homenageados com bustos na sede do Palmeiras, honraria concedida também a Junqueira, Waldemar Fiúme, Oberdan Cattani, Ademir da Guia e Dudu. Aposentado desde 2012, Marcos chegou a atuar como embaixador do clube, mas nos últimos tempos vem adotando estilo cada vez mais discreto, com raras aparições públicas.