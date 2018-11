Neymar afirma estar confortável atuando como meia e sendo garçom

Com a chegada de Thomas Tuchel ao Paris Saint-Germain, Neymar passou a atuar de forma mais centralizada. O camisa 10 da Seleção Brasileira declarou que está confortável atuando como meio-campista e se colocou à disposição para jogar em qualquer posição.

“Acredito que rendo mais jogando (risos). Me sinto bem jogando no meio ou aberto. Tem que ver como é o time, as peças que o time tem. Às vezes o treinador opta por um atacante mais aberto e por isso que jogo no meio no PSG. Gosto de servir assim como de marcar gols, gosto de ter a bola. Isso é uma decisão do treinador e isso é bom porque me sinto bem nas duas (posições), já joguei até de nove. Não tenho problema nenhum em jogar em qualquer posição”.

“Fico muito contente de fazer gol e dar assistência. É porque a jogada sai, a assistência saí e eles estão fazendo os gols. Eu procuro fazer jogadas para a minha equipe, esse é o papel do atacante. É o nosso papel. Não só meu, mas do Willian, Firmino, Douglas, Jesus. A gente tem um leque muito grande de jogadores na Seleção que podem fazer isso”, completou.

Apesar de muitos acreditarem que Neymar vem atuando no meio de campo na Seleção Brasileira, o técnico Tite destacou que o jogador de 26 anos segue atuando como atacante em sua equipe.

“Neymar não joga tanto no meio quanto se tem dito. No último jogo ele jogou de atacante, não jogou de meia. Eventualmente você amplia a área de atuação. Aqui ele pode ser utilizado, porque ele fazendo a transição é muito forte. Tendo jogadores que municiem eu potencializo ele onde ele atua há mais tempo”, disse Tite.