Mesmo com derrota, Moisés afirma: “Nunca vamos deixar de acreditar”

Todos os olhares estavam voltados para o clássico deste domingo, entre Corinthians, líder do Brasileirão, e Palmeiras, então terceiro colocado. Após um duelo muito disputado e com cinco gols marcados, o Timão venceu o Verdão por 3 a 2. Apesar do resultado negativo, o meia Moisés, autor do segundo gol palmeirense, afirmou ainda acreditar na conquista do título.

“Nunca vamos deixar de acreditar enquanto tivermos chances reais e matemáticas. Só que tem que pensar jogo a jogo, procurando evoluir. Se eles (Corinthians) tropeçarem vamos encostando. Não vamos perder o Campeonato pelo resultado de hoje. Nosso primeiro turno não foi bom, no segundo melhoramos, mas temos que continuar em evolução”, afirmou o meia palmeirense em entrevista ao canal Globo.

Com o resultado, o Palmeiras viu o Corinthians ampliar a vantagem para oito pontos. Quarto colocado, o Verdão está empatado em número de pontos com o Grêmio, terceiro, e a dois do Santos, atual vice-líder.

Moisés se apoia no retrospecto recente palmeirense para manter a positividade. “Nas últimas rodadas tiramos pontos. Ninguém sabe o que vai acontecer. Temos que ter pensar jogo a jogo, vamos ver o que o campeonato desenha”, acrescentou.

Com mais de 45 mil torcedores em Itaquera, o Corinthians rapidamente abriu 2 a 0 no placar, com gols de Romero e Balbuena. O Palmeiras descontou com Yerry Mina, mas o líder do Brasileirão voltou a marcar, dessa vez com o centroavante Jô, em cobrança de pênalti. No segundo tempo, Moisés marcou um belo gol para o Verdão.

O meia avaliou a performance alviverde. “Foi um grande jogo. A equipe jogou bem. No segundo tempo demos poucas chances ao Corinthians. Criamos, ficamos em cima, mas perdemos. Agora é ter cabeça fria. Faltam seis rodadas”, finalizou Moisés.