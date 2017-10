Mina segue fora e Palmeiras deverá repetir escalação contra a Ponte

Na segunda partida consecutiva do Palmeiras sob o comando de Alberto Valentim, o Verdão deverá repetir a escalação que venceu o Atlético-GO no último domingo. Para o confronto com a Ponte Preta, o treinador interino confirmou que só fará mudanças em caso de necessidade médica.

“O time provavelmente será o mesmo. Estamos com algumas coisinhas para ajustar com o departamento médico. Mina não vai para esse jogo ainda porque treinou pouco com a gente. Jean volta, está convocado. Preciso definir algumas coisinhas para colocar na cabeça os 11 que vão jogar”, disse Valentim.

Jean vem sofrendo com desgaste muscular, foi desfalque nas últimas duas semanas e deverá ficar no banco de reservas. Escalado como titular na derrota diante do Santos, o lateral direito desfalcou o Palmeiras nos dois últimos jogos, contra Bahia e Atlético-GO.

Mina, por sua vez, sofreu uma fratura em um osso do pé esquerdo durante o confronto com Barcelona de Guaiaquil, no último dia 9 de agosto, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O zagueiro passou por cirurgia e realizou o primeiro trabalho com o grupo na segunda-feira.

Assim, a provável formação do Palmeiras deve ter Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Tchê Tchê, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Keno e Wiilian.

Após vencer o Atlético-GO no último domingo, Alberto Valentim dará seu segundo passo para garantir sua permanência no Palmeiras nesta quinta-feira, quando o Verdão encara a Ponte Preta, às 20h (de Brasília), no Pacaembu. O Alviverde soma 47 pontos e é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro.