Mina participa de treino físico e se aproxima de retorno no Palmeiras

O departamento médico do Palmeiras está vazio. Na reapresentação desta terça-feira, na Academia de Futebol, Yerry Mina, Arouca e Michel Bastos participaram de todas as atividades com o restante do elenco e se mostraram recuperados dos problemas físicos.

O colombiano está inativo desde o último dia 9 de agosto, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Recentemente, o zagueiro esteve na Alemanha, sede da Adidas, para fazer um molde de sua nova chuteira, personalizada justamente para evitar dores no local.

O lateral esquerdo Michel Bastos, diagnosticado com erisipela (infecção na pele), também participou do treinamento normalmente nesta terça. O atleta de 34 anos de idade não joga desde o clássico com o São Paulo, no dia 27 de agosto.

Já Arouca trabalha para retomar a melhor forma física há cerca de uma semana. O volante passou pela segunda operação no tornozelo esquerdo há 25 semanas.

O Palmeiras volta aos treinamentos nesta quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), na Academia de Futebol. Ao contrário, desta terça, haverá coletiva de um dos atletas do elenco alviverde.

O Verdão soma 43 pontos e é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Cuca volta a campo no dia 12, quinta-feira, contra o Bahia, às 21h (de Brasília), no Pacaembu.