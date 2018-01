Santos está perto de emprestar zagueiro Cléber ao Vasco

O Santos está perto de emprestar um de seus jogadores ao Vasco. Nesta segunda-feira, a Gazeta Esportiva apurou com fontes ligadas ao Peixe que os clubes têm conversas avançadas para acertar a ida do zagueiro Cléber Reis ao alvinegro carioca.

O interesse por parte dos vascaínos pelo defensor de 27 anos aconteceu por conta de um pedido expresso do técnico Zé Ricardo, que perdeu peças importantes do setor defensivo. Na última semana, São Paulo anunciou a contratação do zagueiro Anderson Martins junto ao cruz-maltino, que também não pôde contar com a permanência de Paulão. O último retornou ao Internacional após o fim do contrato de empréstimo.

Trazido para a Vila Belmiro no começo de 2017 por 2 milhões de euros (cerca de R$ 7,3 milhões), Cléber não rendeu o esperado e logo foi emprestado ao Coritiba, equipe que defendeu no segundo semestre. No começo deste ano, o zagueiro se reapresentou com o grupo santista, já que seu vínculo temporário com o Coxa se encerrou em dezembro.

A negociação pode ser tida como uma surpresa para a comissão técnica do Peixe, já que Cléber foi colocado por Jair Ventura na lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. Inclusive, o jogador viajou junto do elenco para Lins, onde o Alvinegro praiano fará sua estreia no Estadual diante do Linense, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

Durante sua primeira semana de treinos desde que retornou ao Peixe, o zagueiro afirmou que esperava ganhar oportunidades de jogo, graças à vinda de Jair. No Vasco, ele chegaria como titular absoluto para compor o miolo de zaga.

Caso a saída de Cléber se confirme, o Santos poderá contar com ao menos três nomes para o meio da linha de defesa. Os titulares de 2017, David Braz e Lucas Veríssimo, seguem com a equipe, assim como Gustavo Henrique, que está em fase de transição após operar o joelho.

Outro que pode ser utilizado como zagueiro, mas de forma improvisada, é o volante Yuri. O jovem ainda não pôde integrar a lista de inscritos para o Paulistão, já que assinou nesta tarde um novo contrato com o time do litoral, mas deve ter seu nome inserido ainda nesta semana.

Fabián Noguera, um dos jogadores para a posição no Peixe, espera apenas uma proposta para ser emprestado. Contratado em 2017, o zagueiro argentino foi liberado para negociar sua saída e pode pintar no Estudiantes, que já demonstrou interesse. Atualmente, ele treina a parte física junto do grupo, mas não participa dos trabalhos táticos.

*Especial para a Gazeta Esportiva