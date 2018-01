Irmãos gêmeos, Yuri e Yan ganham novo contrato no Santos

O Santos anunciou na tarde dessa segunda-feira a renovação de dois contratos com o elenco profissional. Os irmãos gêmeos Yuri e Yan agora têm novo vínculo com o clube da Baixada Santista. Ambos não foram inscritos inicialmente para defender o Peixe no Campeonato Paulista justamente em função do acordo ter sido selado apenas nessa segunda, mas a inclusão pelo menos de Yuri deve ocorrer ainda durante essa semana. Independente disso, a diretoria decidiu apostar da dupla.

Yuri chegou ao Santos após o Estadual de 2016 por empréstimo até o fim de 2017. O volante/zagueiro tinha contrato com o Audax até o julho de 2019, mas rescindiu o acordo e acertou com o Alvinegro Praiano até o fim de 2019.

Já Yan, apesar de ter sido contratado na mesma época, chegou para o time B e passou a trabalhar no Sub-23 em seguida. O meia ainda não estreou com pela equipe profissional do Santos, mas seu vínculo agora está renovado até janeiro de 2019. Os irmãos de 23 anos não esconderam a alegria por assinarem seus contratos juntos.

“Agradeço a Deus e as pessoas que confiaram no meu trabalho. Espero honrar isso dentro de campo. E estou muito feliz por dividir isso com o meu irmão. A gente sabe o quanto é difícil um estar aqui, imagina os dois. Quero melhorar aquilo que errei. Estou mais confiante e principalmente procuro ajudar meus companheiros. E toda competição que entrarmos será para ganhar”, disse Yuri, que já fez 46 jogos pelo Peixe e anotou um gol.

“É uma alegria imensa. Esse ano que passou foi muito bom para mim. Vinha de lesão e consegui me adaptar bem. Vestir essa camisa é uma honra. E treinar ao lado de jogadores consagrados como o Renato é muito bom. Tem que treinar muito, dar o máximo que a oportunidade aparece. E estar com o meu irmão gêmeo assinando contrato não tem explicação. É bom demais”, reforçou Yan, ainda espera de uma oportunidade.