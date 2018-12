Na mira do Fla, Felipe Melo deixa negociação a cargo de empresários

Contratar o volante Felipe Melo está entre os principais objetivos de Rodolfo Landim, novo presidente do Flamengo. De férias após o título brasileiro, o experiente meio-campista do Palmeiras usou seu perfil no Twitter para esclarecer que as negociações estão a cargo de seu estafe.

“Não participei de reunião nenhuma e nem vou participar. Para deixar claro, estou na praia, curtindo férias e qualquer assunto de trabalho é tratado com as pessoas que me representam. A única coisa que tenho procurado é o sol! E já encontrei!”, escreveu Felipe Melo.

O volante tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2019, mas o Flamengo sonha com a possibilidade de contratá-lo sem custos. Como os dois clubes vêm concorrendo por títulos no futebol brasileiro, a negociação nos moldes imaginados pelo clube rubro-negro é improvável.

O Flamengo deve apresentar suas atenções de maneira oficial aos representantes de Felipe Melo até o fim da semana, talvez nesta quinta-feira. Revelado na Gávea, o volante tem carinho pelo clube em que participou dos títulos do Campeonato Carioca e da Copa dos Campeões de 2001.

Não participei de reunião nenhuma e nem vou participar. Para deixar claro, estou na praia, curtindo férias e qualquer assunto de trabalho é tratado com as pessoas que me representam. A única coisa que tenho procurado é o sol! E ja encontrei! — Felipe Melo (@_felipemelo_) 13 de dezembro de 2018

Contratado no começo de 2017, Felipe Melo viveu uma primeira temporada turbulenta pelo Palmeiras, marcada por um desentendimento com o técnico Cuca, mas em 2018 fez um ano consistente sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Em 90 jogos pelo clube alviverde, o volante de 35 anos anotou cinco gols.

Para a cabeça de área, o Palmeiras conta com o combativo Thiago Santos, admirado por Felipão e seis anos mais jovem do que Felipe Melo. Para a próxima temporada, o clube alviverde já encaminhou ainda a contratação de Matheus Fernandes, que se destacou pelo Botafogo.