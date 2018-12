Com Melo cobiçado no Fla, Palmeiras ainda não perdeu peças para 2019

Contar com um vasto elenco nas mãos possibilitou ao técnico Luiz Felipe Scolari ganhar o Campeonato Brasileiro e levar o Palmeiras às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. O volante Felipe Melo está na mira do Flamengo, mas o grupo que fez sucesso ao longo de 2018 ainda não perdeu peças para a próxima temporada.

A primeira providência do Palmeiras foi assinar por cinco anos com o lateral direito Mayke, emprestado pelo Cruzeiro até dezembro. Em seguida, antes mesmo do fim do Brasileiro, o clube renovou por mais uma temporada com os goleiros Fernando Prass e Jailson e com o zagueiro Edu Dracena, cujos vínculos terminavam em 2018.

O Palmeiras deseja ainda garantir a permanência do lateral direito Marcos Rocha, emprestado pelo Atlético-MG apenas até o fim do ano. As diretorias dos dois clubes mantêm uma boa relação e o próprio jogador deseja permanecer na equipe alviverde.

O presidente Maurício Galiotte, sempre que questionado sobre a formação do elenco, evitou comentar casos específicos. Por outro lado, reiterou o projeto de manter não apenas os jogadores, mas todos os integrantes do departamento de futebol – o diretor Alexandre Mattos, por exemplo, renovou por três anos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O volante Felipe Melo, vinculado ao Palmeiras até o fim de 2019, está na mira da gestão de Rodolfo Landim, eleito novo presidente do Flamengo. O clube rubro-negro, no entanto, sonha com a possibilidade de conseguir uma liberação sem custos, algo improvável.

O meia Alejandro Guerra, que tem contrato até o fim de 2019, atrai o interesse de alguns clubes, entre eles o paraguaio Cerro Porteño. Já Dudu, vinculado até 2022, pode receber ofertas do exterior após atuar como protagonista no título do Campeonato Brasileiro.