Manchester City quer pagar multa rescisória de Messi

A janela de transferências está cada vez mais se tornando um terror para o Barcelona. Depois de perder Neymar, que decidiu trocar a Catalunha pela França, agora Lionel Messi pode ser mais um a deixar a Espanha. O cana C+ França confirmou neste domingo que o Manchester City estuda pagar a multa rescisória do argentino, sendo possível reeditar a parceria com Pep Guardiola.

A quantia a ser desembolsada gira em torno dos 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão) e, se concretizado o negócio, Messi supera Neymar como o negócio mais caro do futebol. Na última semana, o presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, concedeu entrevista em que revelou a vontade de realizar a transferência mais cara da história do clube até o último dia da janela, que se encerra dia 1 de setembro, mas não citou nenhum nome que pudesse estar envolvido.

Messi ainda não renovou seu vínculo com o Barcelona, que se encerra ao final da temporada 2017/18. Depois que o jogador e o próprio clube anunciaram o acordo próximo de ser concretizado, o vice-presidente Jordi Mestre revelou na última semana que o acordo não tinha sido assinado, se complementando a notícia da possível saída do atacante argentino.