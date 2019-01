Esposa de Ganso descarta retorno do meia a Santos e São Paulo

A esposa de Paulo Henrique Ganso, Giovanna Costi, afirmou, em resposta a comentários de torcedores numa publicação em seu Instagram, que o marido não voltará a vestir as camisas de Santos e São Paulo em 2019.

Em relação ao Peixe, o técnico Jorge Sampaoli seria o principal empecilho para um acerto. “Santos? Com esse treinador? Sem chance!”, escreveu Giovanna.

Ganso foi comandado por Sampaoli no Sevilla, da Espanha, onde não tiveram uma boa relação. Pouco aproveitado pelo técnico argentino, o meia não recebeu as oportunidades que esperava.

No caso do São Paulo, a esposa de Ganso afirmou que o clube do Morumbi não tem interesse em sua contratação neste momento. “Eles não querem”, explicou. No elenco atual, o técnico André Jardine já tem Hernanes e Nenê como opções de armador.

Fora dos planos do Sevilla, Ganso está próximo de um acerto com o Fluminense. A equipe espanhola admite ceder o jogador por empréstimo até o final deste ano, mas a diretoria tricolor pretende que o Sevilla também ajude no pagamento dos salários, considerados muito elevados para os padrões do clube das Laranjeiras