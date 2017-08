Di María surge como opção do Barcelona para substituir Neymar

Mais um nome foi vinculado como possível substituto de Neymar no Barcelona. Segundo o jornal espanhol Sport, o argentino Ángel Di María, atual companheiro do brasileiro no Paris Saint-Germain, teria surgido como opção do clube catalão, frente a indefinição quanto à chegada de Ousamane Dembelé e Philippe Coutinho.

Conforme a publicação, o interesse dos azuis e grená no atacante sul-americano é antigo, mas voltou a ter força nas últimas semanas. O que pesa a favor de Di María no Barça é o fato de o jogador ter características muito semelhantes a Neymar, com exceção do pé canhoto, além de já conhecer o Campeonato Espanhol, depois de quatro anos no Real Madrid.

O Sport também aponta uma possível insatisfação do argentino no PSG, principalmente após a chegada de Neymar. Apesar dos indicadores positivos, no entanto, o Barça deverá pagar uma boa quantia para contar com os serviços de Di María.

Outro nome ventilado no Barcelona foi o de Jean Michael Seri, destaque do Nice na última temporada do Campeonato Francês. O meio-campista chegaria como plano de contingência em caso do insucesso nas tratativas com o Liverpool por Coutinho.

Além do status no futebol europeu, Seri e Coutinho também diferem quanto ao preço. No caso o brasileiro, o Barça teve recusada uma proposta de 114 milhões de libras (463 R$ milhões), enquanto o francês tem o valor de mercado estimado em 35 milhões de euros (R$ 140 milhões).