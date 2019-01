Damião é anunciado por time japonês inspirado no Grêmio e frusta Timão

Leandro Damião é oficialmente jogador do Frontale Kawasaki, do Japão. Depois de não renovar seu contrato com o Internacional, o jogador foi anunciado pelo clube japonês nesta sexta-feira, com contrato de um ano de duração, frustando as chances do Corinthians, que tinha interesse em contar com ele para 2019. Ainda não se sabe, porém, quando o atacante será apresentado.

Curiosamente, o Frontale nasceu inspirado justamente no maior rival do Colorado, o Grêmio. Até o ano 2000, a equipe japonesa tinha o emblema igual ao do Tricolor Gaúcho e usava também uniformes idênticos, tudo isso fruto de uma parceria que até rendeu empréstimos de jogadores, como o zagueiro Scheidt (1997), o meia Tinga (1999) e o atacante Valdney.

O Frontale é o atual bicampeão da J-League, Campeonato Japonês, e disputará a Liga dos Campeões da Ásia em 2019.

Aos 29 anos, Damião encerrou sua segunda passagem pelo Inter com 19 gols marcados em 49 jogos disputados e irá atuar pela primeira vez na carreira fora do Brasil.