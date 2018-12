Inter oficializa saída do centroavante Leandro Damião

A direção do Internacional divulgou, no começo da tarde desta terça-feira, que encerrou as negociações com o centroavante Leandro Damião. Segundo nota no site oficial da equipe gaúcha, o clube fez todos os esforços possíveis para renovar o contrato do jogador para a próxima temporada.

Damião comunicou aos dirigentes colorados que recebeu uma oferta irrecusável de um clube do exterior e assim não permanecerá no clube gaúcho. No último sábado, após confirmar a sua reeleição, o presidente Marcelo Medeiros mostrava otimismo em relação a sua continuidade do atleta.

Contratado em 2017, o atacante foi fundamental na campanha do Inter para voltar à elite do futebol brasileiro após ter disputado pela primeira vez a Série B na sua história. Em 229 partidas, Leandro Damião marcou 108 gols com a camisa vermelha e se tornou o décimo artilheiro da história do clube.

No seu Instagram, o centroavante Leandro Damião publicou uma nota se despedindo da torcida colorada. Ele exaltou o fato de ter ajudado o time no seu pior momento.

