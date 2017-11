Com Santos ‘aberto a negociações’, Tricolor vê Dorival como trunfo por Zeca

Desde que entrou na Justiça contra o Santos, no último dia 26 de outubro, Zeca passou a ter seu nome especulado em diversas equipes do Brasil. Uma delas é o São Paulo. Nenhuma negociação foi iniciada até o momento. Apesar disso, dirigentes do Tricolor admitem o interesse no lateral-esquerdo e pretendem ‘usar’ Dorival Júnior para seduzi-lo.

Pessoas ligadas ao jogador acreditam que ele aceitaria jogar no time do Morumbi se o técnico permanecer no clube. Porém, o São Paulo quer esperar uma definição da briga judicial entre Zeca e Santos, e só pretende fazer uma investida após o término do Campeonato Brasileiro.

O presidente do Peixe, Modesto Roma Júnior, já admitiu que está disposto a ouvir propostas pelo lateral-esquerdo, que não deve mais entrar em campo com a camisa do alvinegro.

“Não (ninguém entrou em contato até o momento). Sempre existe possibilidade (de envolvê-lo em alguma negociação). Zeca é um assunto do departamento pessoal do clube. Estamos sempre abertos a negociações”, afirmou o mandatário.

Revelado no Santos, Zeca estava encostado no time principal em 2015 e seria emprestado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. Porém, o jogador foi surpreendido pela chegada de Dorival Júnior, em julho daquele ano. O treinador barrou sua transferência e o escalou no time titular.

Depois disso, o jovem de 23 anos se firmou no alvinegro e foi campeão olímpico com a seleção brasileira, em 2016. Zeca é muito grato ao técnico, hoje no São Paulo. Quando Dorival deixou o Santos, em junho deste ano, o lateral postou uma mensagem no Instagram de Lucas Silvestre, filho e auxiliar do treinador, onde disse que ‘devia tudo aos dois’.

Zeca não apareceu no Santos desde que entrou na Justiça contra o clube. Ele alegou falta de pagamentos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e insegurança no trabalho.

A cada falta, o Santos multa o jogador. O clube ainda pode conseguir uma rescisão indireta se Zeca não se reapresentar por mais de um mês, obrigando-o a pagar o valor integral da multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 190 milhões).