Agente de Cavani visitou o Palmeiras, mas não houve negociação; Fla e Inter não pensam no uruguaio

Uma entrevista do agente e irmão do uruguaio Cavani, Walter Guglielmone, movimentou as torcidas brasileiras nesta quinta-feira. Segundo o empresário, Flamengo, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors haviam sondado o atacante, que tem contrato até o meio do ano com o PSG.

No caso do Palmeiras, Guglielmone fez uma visita ao CT do clube em 2019, mas as conversas não andaram, como revelou em primeira mão o site globoesporte. O empresário chegou a falar sobre atleta de forma superficial, mas as partes não chegaram a discutir valores.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o Flamengo confirmou que fez uma sondagem por Cavani no ano passado, mas nada recente, e que não cogita o uruguaio neste momento.

O interesse do Rubro-Negro não estava relacionado com a permanência ou não de Gabigol, que ainda não tinha vínculo definitivo com o clube à época.

No caso do Internacional, o executivo de futebol do clube Rodrigo Caetano negou a sondagem. “Nosso desafio é de como honrar os compromissos e não em contratar! Ainda mais um jogador desse quilate”, disse o dirigente.