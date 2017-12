Bahia promete endurecer tratativas com São Paulo e Corinthians

O Bahia pretende vender caro os seus jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro de 2017. É o que garante Diego Cerri, diretor de futebol do clube nordestino, que tem reuniões agendadas nesta semana para negociar o goleiro Jean com o São Paulo, e o lateral esquerdo Juninho Capixaba e o meia Zé Rafael com o Corinthians.

“Vou viajar esta semana a São Paulo para discutir essas propostas. É aquilo que eu estou repetindo: foi-se o tempo em que os atletas do Bahia saíam a qualquer preço”, afirmou Cerri, durante a cerimônia de posse do novo presidente do clube Guilherme Bellintani, na noite da última segunda-feira.

“Hoje, graças a essa organização que a gente tem, protegendo os ativos do clube, temos que chegar num consenso, algo que seja bom para o Bahia, para o atleta e para a equipe que está comprando. Estamos discutindo com calma, vamos ver como vai ser o desfecho”, explicou.

São Paulo e Corinthians querem adquirir os seus respectivos alvos em definitivo e podem envolver jogadores na negociação. O clube de Parque São Jorge ofereceu o lateral esquerdo Moisés e o atacante Stiven Mendoza. Ambos foram emprestados ao Bahia nas duas últimas temporadas. O primeiro agradou em 2016, e o segundo neste ano.

Negociar o seu camisa 18 nesses moldes, contudo, é algo descartado pelo Bahia. “Zé Rafael é um jogador que tem tido muita sondagem. Em virtude da valorização dele, as equipes já sabem que, para tirá-lo daqui, vão ter que investir alto. Realmente não temos interesse em troca por outro atleta. Ou ele vai ficar aqui ou, se ele sair, vai sair por uma boa venda”, ressaltou Cerri.

Já o São Paulo chegou a ter um acordo verbal com o Bahia pelo goleiro Jean em novembro. O problema é que o mandatário eleito no último dia 9 pediu um valor mais alto pela venda do goleiro. O novo diretor-executivo de futebol do clube do Morumbi, Raí, deverá se encontrar com Cerri nos próximos dias para fazer uma nova proposta. Um jogador a ser definido entre as partes pode ser envolvido na negociação.

Jean chegaria para complementar o quadro de arqueiros do São Paulo de 2018 e concorrer com Sidão pela titularidade. No Corinthians, Juninho Capixaba é visto como opção para substituir Guilherme Arana, negociado com o espanhol Sevilla, enquanto Zé Rafael reforçaria o sistema ofensivo do atual campeão brasileiro.