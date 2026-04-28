Atlético de Madrid busca contratação de João Gomes, do Wolverhampton

O Atlético de Madrid abriu conversas com o Wolverhampton para contratar o brasileiro João Gomes para a próxima temporada. A informação é do jornal The Athletic.

Semifinalista da Liga dos Campeões, o clube espanhol já demonstrava interesse pelo meio-campista desde a janela passada.

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O Wolves estima o valor do volante na casa dos 40 milhões de euros (R$ 234,2 milhões). O clube inglês, já rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Inglês, busca vender suas principais peças do elenco. Além de João, o brasileiro André também pode deixar o time.

Na janela do início do ano, alguns grandes clubes mostraram interesse em João Gomes. Napoli e Manchester United sondaram o jogador, mas não conseguiram tirar o ex-Flamengo da Inglaterra. O volante renovou recentemente com o Wolves e tem contrato até junho de 2030.