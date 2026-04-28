Danilo pode deixar o Botafogo após a Copa do Mundo

*Por Vinícius Salgado.

Danilo é um dos jogadores que vivem grande fase no país. O bom momento do volante, que espera convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, chamou a atenção do mercado nas últimas semanas. É provável que o atleta deixe o Botafogo na janela de transferências do meio do ano, em meio a uma crise nos bastidores do time carioca.

Entre os times que se mostraram interessados na contratação do brasileiro estão Palmeiras, Fullham (Inglaterra) e Zenit (Rússia). A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Depois de viver um início de ano turbulento, com possibilidade de rescisão no contrato e transferência para o Nottingham Forest, Danilo decidiu permanecer no Botafogo até o fim do primeiro semestre, entendendo que uma saída prejudicaria sua carreira.

O jogador cresceu de rendimento e, nas últimas semanas, recebeu diversas sondagens. O Fulham planeja uma proposta na casa dos 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 175 milhões), quantia semelhante ao que Zenit pretende oferecer.

O Palmeiras, que também está na corrida para a contratação da Cria da Academia, mas está disposto a pagar "apenas" 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 117 milhões), valor semelhante ao da venda do volante em 2023.

A reportagem ainda apurou que tendência é que o jogador volte para a Europa, mas, caso permaneça no futebol brasileiro, a prioridade é ir para o Palmeiras. No Alviverde, Danilo entrou em campo 141 vezes, marcou 12 gols, deu nove assistências e conquistou seis títulos: duas Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, um Paulistão e uma Recopa Sul-Americana.

A possível venda de Danilo é vista como uma alternativa de captação de recursos futuros pela diretoria do Botafogo, ainda que exista uma resistência nos bastidores em relação à saída do jogador, em meio à ótima fase dentro de campo. Em 2026, o volante marcou dez gols e deu três assistências até o momento.

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