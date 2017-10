Mbappé é o vencedor do prêmio Golden Boy; Jesus fica em quarto

Em eleição promovida pelo jornal italiano Tuttosport, os votos de jornalistas dos principais veículos esportivos da Europa deram a Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, o prêmio de Golden Boy, o melhor jogador sub-21 do futebol europeu. O brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City ficou apenas em quarto lugar, também sendo superado por outro francês, Ousmane Dembelé, recém-contratado pelo Barcelona, e Marcus Rashford, do Manchester United.

Aos 18 anos, Mbappé venceu a eleição após receber 291 votos. Foi a maior quantidade de votos destinados a um só jogador desde que a premiação foi criada, no ano de 2003. O atacante mostrou seu valor ao mundo quando ainda atuava pelo Monaco, na temporada passada. Os 26 gols anotados pela joia contribuíram muito para que o time do principado alcançasse uma de suas melhores campanhas nos últimos anos, chegando à semifinal da Liga dos Campeões e conquistando o Campeonato Francês.

O último vencedor do prêmio foi Renato Sanches, destaque do Benfica e na conquista da Eurocopa pela seleção portuguesa. Lionel Messi, Paul Pogba, Wayne Rooney, Sergio Aguero e Isco são outros jogadores de renome que já foram eleitos pelo Golden Boy. Entre os brasileiros, apenas Alexandre Pato, no Milan, e Anderson, no Manchester United, foram reconhecidos.

Confira a lista dos 10 melhores colocados na edição 2016/2017:

1 – Kylian Mbappé (PSG)

2 – Ousmane Dembelé (Barcelona)

3 – Marcus Rashford (Man. United)

4 – Gabriel Jesus (Man. City)

5 – Gianluigi Donnarumma (Milan)

6 – Christian Pulisic (Dortmund)

7 – Kasper Dolberg (Ajax)

8 – Emre Mor (Celta)

9 – Federico Chiesa (Fiorentina)

10 – Rodrigo Bentancur (Juventus)