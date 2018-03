Macaé surpreende e supera time alternativo do Flamengo no Carioca

O Macaé aproveitou o fato de o Flamengo escalar um time praticamente reserva e venceu o rival por 1 a 0, neste sábado, no estádio Claudio Moacyr, o Moacyrzão. O resultado foi importante para a equipe da Região dos Lagos, que não só se fortaleceu na briga contra as últimas colocações do Campeonato Carioca, como também superou o Rubro-Negro pela primeira vez em sua história. Já os comandados de Carpegiani seguem com nove pontos e perderam a liderança do grupo B da Taça Rio para o Vasco.

O Flamengo dominou grande parte da partida, mas desperdiçou muitas chances de gol, principalmente no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Macaé aproveitou os espaços deixados pelos adversários para, no contra-ataque, fazer o gol da vitória, com Lepu.

O jogo – O Flamengo iniciou a partida em busca do ataque e criou a primeira chance de gol logo aos três minutos. Geuvânio cruzou para Léo Duarte, que cabeceou próximo ao gol. Os rubro-negros seguiram fortes na frente e quase abriram o placar aos sete, em chute de Trauco.

O Macaé tentava surpreender nos contra-ataques, mas errava muitos passes no setor ofensivo. O Flamengo chegava com facilidade no ataque e nova oportunidade aos 16 minutos. Vinícius Júnior foi lançado na área e chutou colocado, mas para fora.

Com o passar do tempo, os donos da casa melhoraram a marcação e impediram a criação de boas jogadas por parte do Flamengo. Mesmo tendo domínio da posse de bola, os rubro-negros pararam de levar perigo ao gol deLuís Cetín.

Somente no fim, o Flamengo conseguiu criar boa chance de abrir o placar. Aos 43 minutos, Geuvânio cruzou, Luís Cetín cortou para o meio da área e viu Vinícius Júnior pegar o rebote, mas chutar na trave. Assim, os rubro-negros tiveram que se contentar com a igualdade no intervalo.

No segundo tempo, o Macaé começou surpreendendo logo no primeiro minuto. Edinho recebeu passe na entrada da área e chutou próximo ao gol de Diego Alves. A resposta do Flamengo veio aos quatro, em chute de Geuvânio que passou por cima do travessão.

Ao contrário da etapa inicial, o Macaé adotou postura mais ofensiva e dificultava o Flamengo chegar ao ataque com facilidade. Tanto que os rubro-negros levaram perigo aos nove minutos, em chute de longe de Trauco, que parou em boa defesa de Luís Cetín. Depois, foi a vez de Willian Arão finalizar da entrada da área próximo ao gol.

Quando o Flamengo começou a dominar o confronto novamente, o Macaé aproveitou contra-ataque para abrir o placar, aos 19 minutos. Pipico lançou leu na área e o meia chutou cruzado, sem chance para Diego Alves.

Após o revés, os rubro-negros foram com tudo em busca do empate, mas viram o Macaé se fechar de vez. O Flamengo voltou a assustar aos 25 minutos, em chute de fora da área de Trauco que parou em mais uma defesa de Luís Cetín.

A situação piorou para os flamenguistas aos 27 minutos, quando Léo Duarte recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Em seguida, o Macaé quase ampliou em cobrança de falta de Charles. Diego Alves estava atento para salvar os visitantes.

A expulsão desestabilizou o Flamengo, que ficou nervoso em campo. O Macaé passou a se aproveitar disso para cadenciar o confronto e criar boas jogadas. Em duas oportunidades, Pipico teve a chance de marcar. Na primeira, parou em grande defesa de Diego Alves. Na segunda, o atacante finalizou cruzado, perto da trave.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda esboçou uma pressão, mas parou na marcação do Macaé, que conseguiu segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 1 X 0 FLAMENGO

Local: Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ)

Data: 10 de março de 2018 (Sábado)

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima e Filho (RJ) e Márico Moreira de Queiróz (RJ)

Cartões amarelos: Luís Felipe e Julio Cesar (Macaé); Lucas Paquetá e Pepê (Flamengo)

Cartão vermelho: Léo Duarte (Flamengo)

GOL

MACAÉ: Lepu, aos 19min do segundo tempo

MACAÉ: Luis Cetin, Igor, Admilton e Vladimir; Marcelo, Julio Cesar (Gediel), Charles, Lepu e Luis Felipe (Lucas Gabriel); Edinho (Matehus Barcelos) e Pipico

Técnico: Josué Teixeira

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Matheus Thuler, Léo Duarte e Miguel Trauco; Jonas (Cuéllar), Willian Arão e Lucas Paquetá (Pepê); Vinícius Junior, Geuvânio (Lincoln) e Felipe Vizeu

Técnico: Paulo César Carpegiani