Lucca afirma ter boa relação com Carille e espera agarrar chance

Com a voz mansa, evitando polêmicas com os seus concorrentes de posição, o atacante Lucca está animado para agarrar a sua oportunidade como titular do Corinthians. Ele iniciará a partida contra o Mirassol na noite desta quarta-feira, em Itaquera, porque Romero acusou desgaste físico acentuado.

“Eu me sinto feliz. Sabia que a chance poderia aparecer, até porque vinha trabalhando firme. Vou tentar manter o mesmo nível de atuação de quem está saindo”, disse Lucca, respeitoso.

O cuidado com as palavras não é sem motivo. Incomodado com a falta de espaço no ano passado, o atacante contrariou um pedido do técnico Fábio Carille e rumou para a Ponte Preta, por empréstimo. Ao retornar ao Corinthians, era cotado para sair outra vez, mas nenhuma negociação evoluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Tive uma conversa com o Carille e optei por sair naquela época. Normal. Achei que poderia jogar mais na Ponte, e foi o que aconteceu. A vida é feita de escolhas. Se elas são certas ou erradas, a gente vai saber lá na frente”, minimizou, apesar de enaltecer a relação que estabeleceu com o seu comandante. “Agora, estou aí. O Carille é um cara muito transparente. Bem diferente do que falam, não temos um relacionamento conturbado. Nada disso. É respeitar e ser respeitado. Sempre procurei fazer isso.”

O respeitoso e respeitado Lucca espera enfim encontrar o seu espaço no Corinthians. Para ele, a posição de Romero é a ideal. “A oportunidade está aí. Cabe a mim aproveitá-la. É um lugar em que gosto de jogar, onde me sinto bem, porque procuro sempre a profundidade. Vamos manter o mesmo padrão de jogo. Ensaiamos algumas variações também, que não posso falar”, sorriu.

Carille não é o único a quem o atacante espera agradar. Em Itaquera, ele tentará convencer também a torcida corintiana da sua capacidade. “É sempre legal jogar na arena. A atmosfera é sensacional. Jogar contra que não foi muito bom. Enfrentei o Corinthians no ano passado, mas estou de volta e quero os torcedores do meu lado”, afirmou Lucca.