Léo Pelé, do São Paulo, se surpreende com notícias sobre o Santos: “Não tem nada”

Léo Pelé, do São Paulo, se surpreendeu com o interesse do Santos revelado pelo presidente José Carlos Peres em entrevista no fim de semana.

O lateral-esquerdo não foi procurado pelo Peixe e seus representantes imaginam a permanência no Tricolor.

“Vi muitas notícias, mas não tem nada”, resumiu Léo, à Gazeta Esportiva.

Léo Pelé foi revelado pelo Fluminense e atuou emprestado no Londrina e Bahia. Ele jogou 17 vezes pelo São Paulo em 2019 e apenas uma nesta temporada após ser contratado por R$ 3 milhões.

O Santos só tem Felipe Jonatan como opção para a lateral esquerda e busca um jogador para a posição. Vale lembrar que o Peixe ainda está proibido de registrar novos atletas na CBF por conta de uma dívida com o Hamburgo (ALE) por Cleber Reis.

