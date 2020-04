Santos tem interesse em Léo Pelé, mas São Paulo não deve liberar

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou ter interesse na contratação de Léo Pelé, lateral-esquerdo reserva do São Paulo.

“É um bom nome. Estava no nosso radar (em 2018), mas foi dito que já estava fechado com o São Paulo. Santos e São Paulo têm uma relação muito boa, de cavalheiros, temos problemas parecidos. Com certeza é uma das opções e vamos estudar se é possível”, disse Peres, em entrevista ao “Canal do Nicola”.

O Tricolor, porém, não deve liberar o jogador de 24 anos, contratado por R$ 3 milhões junto ao Fluminense e com vínculo até 30 de dezembro de 2022.

“Eu vi que o presidente se manifestou, mas a mim não chegou nada. Chegaram propostas de outros lugares e São Paulo conta com ele, sim. É a informação que a gente tem. Não teve conversa sobre poder sair ou coisa parecida”, disse o empresário de Léo Pelé, Gerson Oldenburg, à Gazeta Esportiva.

Léo Pelé foi revelado pelo Fluminense e atuou emprestado no Londrina e Bahia. Ele jogou 17 vezes pelo São Paulo em 2019 e apenas uma nesta temporada.

O Santos só tem Felipe Jonatan como opção para a lateral esquerda e busca um jogador para a posição. Vale lembrar que o Peixe ainda está proibido de registrar novos atletas na CBF por conta de uma dívida com o Hamburgo (ALE) por Cleber Reis.

