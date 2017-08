Leila Pereira planeja renovação e mira título mundial pelo Palmeiras

A torcida do Palmeiras pode se animar com os investimentos do clube para as próximas temporadas. Na festa de 103 anos do Verdão, a empresária Leila Pereira, dona das empresas Crefisa e FAM, patrocinadoras do clube, afirmou que já pensa em renovar contrato com o Alviverde e mira o título mundial.

“A nossa relação com o Palmeiras é como se fosse um casamento e eu quero que seja muito longa, com nosso patrocínio ajudando o clube a vencer muitos títulos”, afirmou Leila, que também é conselheira do Palmeiras.

O contrato da Crefisa e da FAM com o clube se encerra em dezembro de 2018. Desde que começou a investir no Alviverde, o clube se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016.

“Nosso contrato (Crefisa e FAM) vence no ano que vem, mas a minha intenção é renovar. Eu vou ficar no Palmeiras porque tenho absoluta certeza de que seremos campeões mundiais. Eu quero comemorar o bicampeonato mundial do Palmeiras com as minhas marcas estampadas no uniforme. Eu não saio enquanto não for campeão mundial. Se demorar um pouco, não tem problema, a gente fica. E acredito nisso a curto prazo. É o meu desejo”, completou a empresária, que considera a Taça Rio, vencida em 1951 pelo clube em jogo contra a Juventus, o primeiro título mundial do Verdão.

Neste ano, o Palmeiras já não tem mais chances de conquistar o Campeonato Mundial Interclubes, já que foi eliminado da Copa Libertadores nas oitavas de final contra o Barcelona de Guaiaquil. Para as próximas temporadas, Leila promete manter o alto investimento no clube.

“Não sei se o planejamento para o ano que vem já começou, até porque isso não chega a mim. Mas, se for necessário, estamos aqui para colaborar. O que eu decido é em relação a valores, não em relação a jogadores. Quando chega para nós, o jogador já está escolhido, a negociação já está feita. Eu decido caso a caso, não faço orçamento de quanto vou investir no Palmeiras. É difícil falar não para o Palmeiras. Ainda não houve recusa, pois sempre quem solicita é o presidente e o diretor de futebol, sempre solicitações com o bom senso… Por isso nunca falei não”, finalizou.