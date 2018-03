Jornal alemão alfineta Brasil mesmo após a derrota: “7 a 2”

O Brasil foi superior à Alemanha nesta terça-feira, no Estádio Olímpico de Berlim, e saiu com a vitória por 1 a 0, se redimindo, na medida do possível, do desastre ocorrido na Copa do Mundo de 2014: o fatídico 7 a 1. Alguns alemães, no entanto, voltaram a alfinetar os brasileiros mesmo após o revés em casa. O jornal Bild, que publicou uma manchete sugestiva nesta quarta-feira, serve de exemplo.

“Agora está 7 a 2”, escreveu o diário, em sua capa. Os jornalistas alemães agregaram o placar do amistoso desta terça à goleada sofrida pela Amarelinha no Estádio do Mineirão, pelas quartas de final do Mundial sediado pelo próprio Brasil, no dia oito de julho de 2014. “Brasil vence por 1 a 0, no entanto, os campeões do mundo somos nós! Os sul-americanos foram bem-sucedidos na mini revanche do desastre de 7 a 1”, completou.

Brasil e Alemanha poderão se reencontrar apenas na Copa do Mundo deste ano, na Rússia, quem sabe para uma revanche oficial. Enquanto a seleção verde e amarela se encontra no Grupo E, junto a Costa Rica, Suíça e Sérvia, a Mannschaft compõe o Grupo F, medindo forças com Coreia do Sul, México e Suécia. Embora ambas as equipes sejam favoritas para terminarem a primeira fase na liderança de suas respectivas chaves, caso uma se classifique em segundo e outra em primeiro lugar, o confronto poderá ocorrer logo nas oitavas de final.