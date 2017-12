Jornais espanhóis se rendem a atuação de Ganso

Acostumado com as críticas em função de seu estilo de jogo, pouco dinâmico em relação ao futebol europeu, Paulo Henrique Ganso viu as opiniões mudarem após sua atuação nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Entrando aos 15 minutos do segundo tempo, o meia teve boas participações e acabou sendo responsável por marcar o gol de empate do Sevilla contra o Maribor, na Eslovênia, em jogo que terminou 1 a 1. Depois de muitas desaprovações, o brasileiro finalmente foi alvo de elogios por parte da imprensa espanhola.

“Ganso foi o revolucionário da partida. Sua entrada no segundo tempo fez com que o Sevilla fosse o Sevilla, uma equipe com muito mais ambição no ataque do que mostrada em campo desde o início. O brasileiro fez o gol de empate e ajudou a criar mais ocasiões. Aproveitou os poucos minutos que lhe dão no Espanhol para confirmar que seu papel nesta equipe pode ser muito maior”, escreveu o Marca.

Elogiando a decisão do técnico interino Ernesto Marcucci, o Diário AS considerou boa a opção pelo camisa 19 em um jogo que se desenhou amarrado desde o início, ainda que aponta não ser a melhor alternativa para todas as partidas. “Na metade de uma partida tão pastosa, Ganso era uma boa ideia. Jogo lento, mas clarividente para detectar o ferrolho do Maribor. Escudero chutou duas vezes com veneno. Também Banega. Handanovic fez três boas defesas. No entanto, cometeu um erro grosseiro no chute do brasileiro, que marcou e voltou a reivindicar mais espaço, embora seu futebol de salão, lento, deixe dúvidas”, pontuou.

“Marcucci apelou à magia de Ganso e o brasileiro acabou sendo o homem que conseguiu maquiar de alguma maneira a noite eslovena”, publicou o Mundo Deportivo, aprovando a decisão tomada pelo comandante dos rojiblancos, que com o resultado se classificaram às oitavas de final da competição continental. O time ficou em segundo lugar no Grupo E, atrás apenas do Liverpool.

Ganso esteve em campo apenas nove vezes pelo Sevilla na atual temporada, somados todos os torneios disputados pelo time. O meia ex-Santos e São Paulo possui quatro gols até agora. Não é um número ruim, porém, o jogador não tem recebido muitas oportunidades entre os titulares e, às vezes, nem sequer aparece entre os relacionados para os jogos.