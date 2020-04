Jogadores do Santos negam ligação de Sampaoli, do Atlético-MG

O presidente José Carlos Peres disse que o técnico Jorge Sampaoli, agora no Atlético-MG, ligou para pelo menos cinco jogadores do Santos em busca de levá-los para Minas Gerais.

“A única certeza que eu tenho é que ele ligou para o Diego Pituca, pro Veríssimo, Sasha, Marinho, Soteldo, para todo mundo. Tenho a informação de que ele ligou para mais. O Pituca até deu entrevista falando disso e que não pensava em sair do Santos”, disse Peres, ao Canal do Nicola.

A Gazeta Esportiva procurou Sampaoli para repercutir a fala do presidente Peres. O técnico do Galo respondeu da seguinte forma: “Fale com os jogadores do Santos. Eles dirão a verdade”

A reportagem conversou com os atletas citados por Peres ou com representantes deles. Todos negaram qualquer ligação de Jorge Sampaoli.

Sampaoli não fez contato direto com os santistas, mas incluiu alguns, como Soteldo, na lista de possíveis reforços. A negociação com o camisa 10 foi a mais concreta, mas o Peixe não aceitou os valores e renovou com o meia-atacante no início do ano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com