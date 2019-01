Jogador emprestado e exames ainda separam Bruno Henrique do Flamengo

O Flamengo está muito perto de contratar Bruno Henrique. O Santos aceitou R$ 23 milhões por 90% dos direitos econômicos do atacante, além do empréstimo do volante Ronaldo até o fim de 2019, como informado por A Tribuna. O pagamento será parcelado em três vezes.

O Rubro-Negro, porém, adota cautela. A ideia é fazer uma análise completa sobre a situação física do jogador de 28 anos antes de sacramentar a compra. O camisa 11 teve grave lesão no olho direito e, em seu retorno, sofreu problema muscular na coxa e contusão na cintura.

Outro entrave é oficializar o empréstimo de Ronaldo. Seu empresário, André Cury, diz não ter sido notificado do empréstimo do jogador de 22 anos. O valor de compra fixado deve ser de R$ 12 milhões.

A negociação entre Santos e Flamengo durou meses e os clubes não veem chance do negócio melar. O atacante vivia a expectativa de ir para o Rio de Janeiro por conta da disputa da Libertadores da América e do salário, o dobro do que recebia no Peixe.

Com o dinheiro, o Peixe irá atrás de reforços para o técnico Jorge Sampaoli. As prioridades são um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante. O zagueiro Felipe Aguilar e o meia-atacante Yeferson Soteldo já chegaram. O goleiro Everson, do Ceará, tem negociação avançada.