Entenda o que falta para o Santos contratar Everson, do Ceará

O Santos insiste pela contratação de Everson, do Ceará, mas precisará aumentar a proposta se quiser contratar o goleiro aprovado pelo técnico Jorge Sampaoli.

O Peixe ofereceu R$ 3 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos. O Ceará quer R$ 3 milhões à vista e aceita mais R$ 1 milhão parcelado, desde que o Alvinegro dê garantias bancárias. Há ainda o pedido por um atleta por empréstimo.

“Está faltando pagar ou garantir R$ 1 milhão a mais. Garantir com fiança bancária resolveria. É R$ 4 milhões por 80% dos direitos econômicos, com R$ 3 milhões garantidos na conta. Não vou liberar sem esse pagamento”, disse o presidente do Ceará, Robinson de Castro, à Gazeta Esportiva.

O Ceará gostaria de contar com Jean Mota, mas o meio-campista não tem interesse em ir. O Santos sugeriu o zagueiro Sabino e o atacante Rodrigão, porém, esses não animam o Vozão. Uma saída pode ser a inclusão do atacante Arthur Gomes. E a alternativa é ter um “crédito” para um atleta emprestado antes da disputa do Campeonato Brasileiro.

O Peixe espera concluir a negociação até domingo. Everson viria para ser uma alternativa ao goleiro Vanderlei por causa de sua habilidade com os pés, necessária no esquema tático de Sampaoli. Vladimir deve ser negociado.