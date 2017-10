Jean não treina e vira dúvida para encarar o Bahia no Pacaembu

Se o Palmeiras vem fazendo mistério nos últimos treinos sobre a escalação que enfrenta o Bahia na próxima quinta-feira, o enigma ficou ainda maior nesta quarta-feira. O camisa 2 não foi a campo nesta tarde e fez apenas reforço muscular na parte interna da Academia de Futebol.

Com a suspensão de Mayke pelo terceiro cartão amarelo, Jean é a opção mais provável para atuar na lateral-direita contra o Bahia. Se ele for desfalque nesta quinta-feira, Fabiano, Mailton e Tchê Tchê improvisado são as opções de Cuca.

O primeiro não atua desde o dia seis de agosto, quando foi titular na derrota contra o Atlético-PR, no Palestra Itália. Já o garoto da base foi elogiado por Cuca, que afirmou que Mailton está pronto para atuar.

No caso de Tchê Tchê ser improvisado na função, Thiago Santos ou Bruno Henrique podem herdar a vaga. Existe ainda a possibilidade de Moisés ser recuado e Guerra ganhar uma chance no meio campo, apesar de esta opção ser menos provável.

O mistério alviverde seguirá até uma hora antes da partida contra o Bahia, que ocorre nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu. A incógnita, porém, não vale para os jogadores.

“A gente sabe o time. Mas não pode falar, senão o Cuca acaba que me tira (risos)”, disse o atacante Dudu.

Uma provável formação do Verdão tem Fernando Prass; Jean (Fabiano), Edu Dracena (Thiago Santos), Juninho e Egídio; Tchê Tchê, Bruno Henrique, Moisés e Dudu; Willian e Deyverson (Guerra).