Jogadores da base podem ganhar espaço no Palmeiras em 2018

Apesar de ter um elenco experiente e recheado, o Palmeiras poderá contar com algumas pratas da casa para a composição do grupo para a próxima temporada. O alviverde vem contando com três atletas da base nos treinos em 2017 e outros jogadores voltam de empréstimo e podem ganhar espaço.

O meia-atacante Léo Passos já vem treinando desde o começo do ano com a equipe, quando ele foi inscrito na Libertadores. Além dele, o lateral Mailton e o zagueiro Pedrão passaram a compor o elenco do Verdão recentemente e, mesmo com a forte concorrência, já contam com o aval e confiança do treinador Cuca.

“Temos um grupo grande e bom. Lógico que, se você tem um grupo menor, facilita aproveitar mais a base. Mesmo com essa dificuldade, tem o Léo Passos que está aqui sempre. Mailton está aqui e o Pedrão também. Eles estão evoluindo com o elenco profissional. Para eles não perderem ritmo, quando chega o dia do jogo do júnior, eu os libero para jogarem na base, mas, se a gente precisar do Pedrão e do Mailton hoje, eles estão prontos para jogar”, declarou.

O comandante de 54 anos também cogitou utilizar o lateral na próxima partida contra o Bahia. “Não temos o Mayke nesse jogo (porque ele vai cumprir suspensão), então trabalhamos com o Jean e o menino Mailton, que tem treinando com a gente há um bom tempo e está no caminho certo. Daqui há pouco ele tem oportunidade. Se continuar assim e jogar bem no jogo-treino, ele joga”.

Além disso, a equipe alviverde irá receber de volta de empréstimo os laterais Victor Luís, que vem sendo titular absoluto no lado esquerdo da defesa do Botafogo, e João Pedro. Este só teria como concorrentes Mayke, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro 2018, e Fabiano, que não vem sendo utilizado. Já o primeiro a princípio não teria adversários na posição, já que Zé Roberto deve se aposentar e Egídio está em fim de contrato.

O que pode atrapalhar a situação de Victor Luís é uma potencial negociação com o Glorioso. O clube do Palestra Itália tem interesse em Gatito Fernandez e o lateral-esquerdo poderia ser envolvido em uma troca.

O Verdão ainda conta com três jogadores na Seleção Brasileira sub-17, que está disputando a Copa do Mundo na índia. São eles: o lateral Luan Cândido, que teve contrato renovado até 2020, o zagueiro Vitão e o meia Alan.

O zagueiro Nathan, o lateral-direito Lucas Taylor, os volantes Renato e Matheus Sales, os meias Vitinho e Juninho, e os atacantes Kaue e Gabriel Leite também voltam de empréstimo, mas a tendência é que a maioria deles não fique no elenco. Vitinho, que está no Barcelona B, e Nathan, que atua na segunda divisão da Suíça, só voltariam no meio de 2018, sendo que o primeiro pode ser comprado pelo clube catalão.