Ídolos e rival Palmeiras parabenizam aniversariante Corinthians

O Corinthians completa 107 anos nesta sexta-feira, 1 de setembro de 2017. As comemorações começaram logo no início do dia, e jogadores que marcaram história no time e seu maior rival, o Palmeiras, mandaram mensagens parabenizando o clube.

A cordialidade entre os dois rivais aconteceu em uma rede social, onde o Palmeiras escreveu: “Parabéns, Corinthians! Que venham muitos anos para protagonizarmos juntos o maior clássico do mundo”. O Corinthians respondeu afirmando que “o maior clássico do mundo é eterno”.

Considerado por muitos torcedores um dos maiores ídolos da história centenária do clube paulista, Rivelino deu emocionado depoimento sobre o clube que o revelou. “Que prazer tenho de falar do Corinthians, que foi minha segunda casa, que abriu as portas para mim. Só tenho a agradecer por ter me dado essa oportunidade. Se Deus quiser vai completar mais 107 anos com muitas glórias”, afirmou Rivelino.

Neto, capitão do primeiro título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Timão, em 1999, também parabenizou o “maior time da história”. Jogadores que deixaram o Timão nos últimos anos e fizeram parte de uma das épocas mais vitoriosas do time também estão na lista, como Romarinho, campeão da Libertadores e do Mundial, em 2012, e os zagueiros Gil e Felipe, titulares da conquista do hexacampeonato brasileiro, em 2015.

Responsável pelo gol que deu o título do Paulistão de 1977 para o Corinthians e tirou o time de uma fila de 22 anos sem títulos de grandes proporções, Basílio também mandou seu recado, assim como Ronaldo Giovanelli, que ostenta o recorde de goleiro com mais jogos com a camisa do clube.