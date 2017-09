Com festa e agradecimento, atletas celebram aniversário do Corinthians

Embed Video

Os jogadores do Corinthians puderam curtir um bolo de aniversário antes do treino da manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Normalmente endereçado a algum membro do elenco, o doce teve como razão os 107 anos de vida do clube, completados neste 1º de setembro, e motivou nomes como o zagueiro Pedro Henrique a agradecerem por fazer parte da trajetória alvinegra nesses últimos anos.

“Fico muito feliz, né, gratificante para todos. Jogar num clube desse é importante para todos, com grandes conquistas, trajetória imensa. É uma alegria para nós estar aqui no aniversário, espero repetir muitos outros anos”, disse o defensor, que chegou ao Timão ainda adolescente e marcou a torcida ao chorar depois da derrota por 2 a 1 contra o Atlético-MG, no Brasileiro do ano passado, quando falhou no segundo gol do adversário.

Como normalmente tem acontecido nas atividades do grupo, o volante Fellipe Bastos foi um dos comandantes da festa, ficando responsável até por imagens. Expansivo, ele puxou o coro de “porópopó” com o preparador de goleiro Mauri Lima e arrancou muitas risadas dos companheiros de clube. Membros da diretoria e outros funcionários do CT também marcaram presença na hora da celebração.

Miranda, membro mais antigo do quadro de funcionários do Corinthians, acabou escolhido para cortar o bolo, não sem sofrer com algumas brincadeiras dos jogadores. Normalmente destinado a recolher bolas e organizar o campo ao final dos treinos, ele foi bastante aplaudido. Para Pedro, o festejo demonstra um pouco da importância do Timão.

“O Corinthians significa muito. Foi o clube que abriu as portas para mim, me deu a oportunidade de estar aqui. Gosto sempre de agradecer o Corinthians por tudo que fez por mim. Ajudando dentro de campo eu vou corresponder tudo que eles fizeram por mim”, concluiu o zagueiro.