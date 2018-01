Hernanes se encontra com Neymar em Noronha: “Top do mundo”

Fernando de Noronha foi um dos roteiros favoritos das celebridades para comemorar o réveillon. A ilha não só ficou repleta de artistas, mas também de jogadores de futebol, entre eles Hernanes e Neymar Jr. O meia do São Paulo, inclusive, fez questão de registrar o encontro com o craque do Paris Saint-Germain e postar em uma de suas redes sociais.

Destaque do último Campeonato Brasileiro, Hernanes, que é natural de Pernambuco, escolheu a ilha que pertence ao seu estado natal para passar a virada de ano junto de sua esposa e seus quatro filhos. Após passar parte de suas férias na Itália, país em que sua família reside atualmente, o atleta tricolor resolveu voltar ao Brasil para brindar o ano novo.

“Top do mundo”, escreveu Hernanes na foto em que aparece ao lado de Neymar Jr, seu filho Ezequiel e o ator Bruno Gagliasso, a quem o camisa 15 do São Paulo chama de “Top de Noronha”.

Já Neymar Jr, que até então estava curtindo o fim do ano em Barra Grande, na Bahia, acabou rumando para Fernando de Noronha e roubou a cena no réveillon ao retomar seu antigo relacionamento com Bruna Marquezine. Fotos do craque do PSG aos beijos com a atriz acabaram sendo divulgadas e, ao que tudo indica, os dois estão novamente juntos.

Apesar da tranquilidade demonstrada por Hernanes durante as festas de fim de ano, o meio-campista tem muito que se preocupar neste início de 2018. Isso porque há uma cláusula em seu contrato de empréstimo que dá o direito do Hebei China Fortune pedir seu retorno já em janeiro, embora o vínculo com o São Paulo seja válido até junho deste ano.

Passado o réveillon, o elenco tricolor se reapresentará para o início da pré-temporada na próxima quarta-feira, 3 de janeiro, no CT da Barra Funda. Como a estreia no Campeonato Paulista acontece no dia 17, contra o São Bento, o clube optou por permanecer em São Paulo, abrindo mão até de disputar a Copa Flórida, torneio em que é o atual campeão.