Gomez e Derlis jogam e sorteiam camisas de Palmeiras e Santos

Adversários no futebol paulista, o zagueiro Gustavo Gomez e o atacante Derlis Gonzalez participaram de uma partida beneficente no Paraguai no último domingo. Os dois jogadores ainda sortearam entre o público camisas oficiais de Palmeiras e Santos.

Em benefício de uma instituição que cuida de crianças carentes, a partida foi realizada na localidade de San Juan Bautista, terra natal de Gustavo Gomez. Por meio de seu perfil no Instagram, Gonzalez publicou fotos do evento e escreveu: “Muito feliz que tudo saiu bem”.

Os amigos de Gustavo Gomez venceram por 5 a 4 a partida disputada no acanhado Estádio Sportivo Obrero. O evento que reuniu o zagueiro do Palmeiras e o atacante do Santos arrecadou aproximadamente 500 quilos de alimentos não perecíveis para uma instituição local.

Após a partida San Juan Bautista, os espectadores encheram o campo em busca de fotos e autógrafos de Gustavo Gomez e Derlis Gonzalez. Três ganhadores de uma rifa ainda receberam camisas de Palmeiras, Santos e do Olímpia, um dos principais clubes paraguaios.