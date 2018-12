Goiás procura Copete, do Santos, e aguarda por Sampaoli

O Goiás tem interesse em contar com Jonathan Copete, do Santos, por empréstimo em 2019. A informação foi inicialmente publicada pela Rádio Sagres 730 e confirmada por Túlio Lustosa, gerente de futebol do Esmeraldino, à Gazeta Esportiva.

“Procede (o interesse). O Santos está aguardando a chegada do Sampaoli para definir quem fica”, disse o gerente.

Copete foi reserva na maior parte da temporada. No total, foram 34 jogos, com um gol e quatro assistências. Seu contrato vai até junho de 2021.

Seu salário é considerado alto e o Peixe teria que pagar parte do montante para o Goiás. A definição ocorrerá nos próximos dias, após a chegada do novo técnico, Jorge Sampaoli.