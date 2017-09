Galiotte garante Prass até 2018 e promete ser “pontual” no mercado

O presidente Maurício Galiotte esteve presente na inauguração da primeira unidade da Academia de Futebol Palmeiras, rede de escolas de futebol oficial do clube, na manhã desta terça-feira, e, em conversa com a imprensa, praticamente garantiu a permanência de Fernando Prass para o próximo ano.

“Nós estamos bastante alinhados com o atleta, com o Fernando Prass. Nos próximos meses vamos assinar. Está tudo bem. Provavelmente um ano [de contrato]”, disse o presidente, antes de afirmar ter tido uma conversa em particular com o goleiro sobre o assunto.

Perguntado novamente sobre Prass, o mandatário se mostrou tranquilo, relembrou de outros jogadores que também têm contratos próximos do fim – casos como o de Egídio e Zé Roberto, que pode se aposentar ao final da temporada – e comunicou que irá esperar o término do Campeonato Brasileiro.

“Nós já conversamos com o Fernando Prass, ele sabe da intenção do clube, da renovação do contrato, dele ficar conosco. Ele tem conhecimento disso. Porém, nós temos outras situações parecidas com a do Prass, então vamos tratar ao término do campeonato. Mas nós já tratamos com o jogador, ele está ciente. Está tudo tranquilo”, reiterou.

Diante de especulações que surgem, Galiotte se negou a falar sobre o santista Lucas Lima e o goleiro Weverton, do Atlético-PR, e disse não haver nada confirmado além de Emerson Santos, contratado junto ao Botafogo.

No final, ainda, indicou qual será a postura do Palmeiras na próxima janela de transferências: “[A base] Não pode ser muito diferente. O Palmeiras tem uma base sólida, nós fomos campeões brasileiro com este elenco. Reforçamos, os resultados não vieram, nós temos, sim, que analisar e, talvez, fazer alguns ajustes pontuais, mas a base é esta”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva