Com aulas de inglês, Palmeiras inaugura escolinha de futebol

Foi inaugurada, na manhã de sol desta terça-feira, a primeira unidade da Academia de Futebol Palmeiras, rede de escolas de futebol oficial do clube, na Zona Sul de São Paulo. Com a presença do presidente Alviverde, Maurício Galiotte, a escolinha, além de proporcionar o desenvolvimento esportivo das crianças, terá um cunho educacional: os possíveis próximos talentos para a equipe profissional estudarão inglês no local.

“Sem dúvida, é um dia muito especial para todos nós, para nossa diretoria. Nós estamos inaugurando a primeira escolinha Academia de Futebol franquias. É um projeto que envolve tanto a parte esportiva como também entretenimento, a parte educacional. Nós teremos aulas de inglês, além do futebol feminino e masculino. Importante dizer que 10% das crianças nós vamos estar trazendo de áreas mais periféricas, crianças que não têm condições. Estamos alinhados com as categorias de base, no conceito de trabalho. O modelo de treinamento, de trabalho, a formatação é toda aprovada e acompanhada pelos profissionais do Palmeiras”, disse Galiotte.

O programa que tem o apoio de Adidas, Crefisa e Faculdade das Américas (FAM), traz outra metodologia para estimular ainda mais as crianças a fixarem o idioma: conforme afirmou o presidente do Verdão, algumas aulas nos dois campos de society da escola serão ministradas em inglês.

Ao lado do mandatário estiveram Carlos Wizard Martins, presidente e sócio-fundador do Grupo Sforza Holding, responsável por viabilizar as aulas de inglês, e Oswaldo Nascimento, o primeiro franquiado do novo projeto palestrino. Além desta unidade, mais duas abrirão ainda neste ano: uma localizada na região do Butantã, na Zona Oeste da capital paulista, outra em Maringá, no Paraná.

Vale ressaltar que as escolinhas franquiadas terão parceria com as categorias de base do clube. Os jovens de 4 a 17 anos passarão por treinamentos espelhados aos realizados no centro de treinamento da base, em Guarulhos (SP), e disputarão torneios no local sob os olhares de observadores técnicos, que poderão captá-los posteriormente.

*Especial para a Gazeta Esportiva