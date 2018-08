Técnico do Independiente afirma: “Libertadores é torneio de bairro”

A polêmica que surgiu com a suposta escalação irregular de Carlos Sánchez na partida contra o Independiente válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores deixou até Ariel Holan, técnico do time argentino, irritado. O comandante da equipe de Avellaneda fez críticas à Conmebol após o incidente.

“Temos que falar sobre o que acontece para o futebol sul-americano não ser a porcaria que às vezes é. Me desculpa, mas a Libertadores é um torneio de bairro. Pela maneira como é dirigida e como se tomam as decisões, é um torneio de bairro”, declarou o treinador de 57 anos à Direct TV.

“Não me coloco como juiz ou fiscal, mas os regulamentos existem para serem cumpridos. Existem leis e regras em um esporte profissional no qual se compete por dinheiro. Se uma empresa comete um erro, ela tem que pagar”, completou Holan, que não pôde contar com Franco e Figal por suspensão no confronto contra o Peixe.

Em meio a toda polêmica que pode fazer o Santos perder o jogo por 3 a 0, o time da Vila Belmiro provocou em suas redes sociais escrevendo: “futebol se resolve em campo” e ainda está cogitando se irá acionar a Conmebol por causa de um incidente de racismo no confronto contra o Independiente.