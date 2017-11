Sem clima, Gabigol deve ser liberado pelo Benfica em janeiro

A vida de Gabigol em Portugal parece estar cada vez mais próxima de um final conturbado. Sem atuar nos últimos jogos e alvo de muitas especulações, o atacante está cada vez mais distante dos planos do treinador Rui Vitória e, segundo afirmou o jornal português A Bola, o Benfica já decidiu que irá liberar o jogador em janeiro para a Internazionale, que deve repassar o atleta para outro clube.

O veículo português ainda revela que o clube de Lisboa já teria concluído que a contratação foi um erro de avaliação da característica dos atletas que o Benfica buscava para a temporada. Além disso, o número de especulações que envolvem o jogador e a sua possível saída deixaram a diretoria dos encarnados decidida a liberá-lo antes do fim do contrato de empréstimo, com duração até o fim da temporada 2017/2018.

O número de vezes em que Gabigol atuou com a camisa do Benfica também dá pistas de quem o futuro não deve ser em Portugal. A última vez que entrou em campo foi no dia 14 de outubro, quando o atacante marcou o único gol da vitória dos encarnados sobre o Olhanense, pela Taça de Portugal. Desde então, o brasileiro foi relacionado mais três vezes, inclusive no duelo do último fim de semana, mas não saiu do banco de reservas.

Na última semana, outro jornal português, O Jogo, informou que Gabigol já estaria com negociações avançadas para retornar ao clube que lhe projetou para o futebol mundial. Entretanto, o retorno ao Santos em janeiro não estaria garantido por conta do interesse de outros clubes brasileiros.

A publicação desta segunda-feira ainda lembra que outro jogador pode seguir o mesmo caminho do brasileiro e deixar o Benfica já em janeiro. Lisandro López, atacante argentino há quatro temporadas no clube, deve ser colocado no mercado depois de perder espaço na rotação de Rui Vitória e ter disputado apenas quatro jogos nesta temporada.