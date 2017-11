Santos estaria perto de Gabigol, mas sofre concorrência de grandes de SP

O atacante Gabigol pode estar próximo de retornar ao Brasil. Informações publicadas pelo jornal português O jogo dão conta que o jogador não faz mais parte dos planos do Benfica e garante que atleta já está em uma negociação avançada com o Santos para acertar o retorno de atacante junto a Inter de Milão já na janela de transferências de janeiro.

Ainda de acordo com a publicação, o Peixe aparece como o principal interessado, porém o atleta já teria recebido sondagens de outros grande clubes brasileiros como São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Apesar do desejo dos rivais, o periódico aponta a equipe do litoral paulista como a mais avançada nas negociações.

O Santos teria inclusive mandado um representante para Londres na última semana para discutir o negócio com Kia Joorabchian, que foi o responsável por levar Gabigol para atuar na Inter de Milão. O encontro teria contado ainda com a presença do próprio jogador, que estava aproveitando os dias de folga concedidos pelo Benfica graças a data Fifa.

Contratado pelo clube italiano no início da temporada 2016/2017 por cerca de R$ 100 milhões. Com a camisa da Nerazzurri, o brasileiro de 21 anos participou de apenas 10 partidas e marcou apenas um gol. No início da atual temporada, o jogador se transferiu por empréstimo para Portugal em busca de mais espaço, porém jogou apenas quatro partidas e marcou um gol.