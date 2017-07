São Paulo acerta venda de Centurión ao Genoa, da Itália

O São Paulo, enfim, entrou em um acordo para vender Ricardo Centurión. Nesta quinta-feira o Tricolor fechou negócio com o Genoa, da Itália, que pagará 3,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 12,8 milhões, para contar com o argentino no elenco. Ainda assim, o clube do Morumbi permanecerá com 10% dos direitos econômicos do atleta, podendo lucrar em uma futura negociação.

Fora dos planos do São Paulo, Centurión foi emprestado ao Boca Juniors neste primeiro semestre. Por lá o atacante reencontrou o futebol da época em que jogava pelo Racing e foi uma das peças fundamentais para que a equipe xeneize conquistasse o título argentino deste ano.

Por conta do bom desempenho de Centurión na Bombonera, o Boca Juniors era um dos grandes interessados na compra do jogador e, inclusive, chegou a fazer uma proposta oficial no valor de 3,6 milhões de euros, porém, após se se envolver em uma briga na noite de Buenos Aires, ele não concordou com algumas imposições que o clube apresentou no contrato.

O Genoa, por sua vez, ignorou os problemas extracampo nos quais Centurión vem se metendo e tratou de aproveitar a oportunidade para selar o negócio. O clube italiano já havia feito uma primeira proposta, porém, com a prioridade dada pelo próprio atacante ao Boca Juniors, preferiu aguardar.

Esta será a segunda passagem de Centurión pelo Genoa. Na temporada 2013/14 o atacante foi emprestado pelo Racing, atuando em 12 jogos, sem nenhum gol marcado. Depois de afirmar que se aposentaria caso não permanecesse no Boca Juniors, o jogador argentino agora parece estar disposto a vingar no futebol europeu.

Centurión chegou ao São Paulo em 2015. Comprado por R$ 13 milhões, o jogador teve a maior parte de seus direitos econômicos adquiridos graças a Vinícius Pinotti, que atualmente é diretor executivo de futebol do Tricolor.