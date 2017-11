Real Madrid vai com força máxima para o Mundial

Os convocados do Real Madrid para a defesa do título do Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes, já estão definidos. A relação, que já está em poder da Fifa, foi divulgada pelo site da entidade nesta quinta-feira. Os atuais campeões do mundo tentam seu sexto título mundial, o segundo em dois anos.

O time merengue estreia na competição em 13 de dezembro, contra o vencedor de Urawa Reds (Japão) e Al Jazira (Emirados Árabes) ou Auckland (Austrália), e pode enfrentar o Grêmio na final do Mundial, no dia 16. A lista do Grêmio também foi divulgada pela Fifa na mesma publicação.

Confira a lista do Real Madrid para o Mundial

Goleiros: Navas, Casilla, Moha Ramos;

Defensores: Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Theo Hernandez, Achraf Hakimi;

Meias: Kroos, Modric, Casemiro, Lucas Vazquez, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic, Dani Ceballos;

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Mayoral.