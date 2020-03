Presidente da La Liga rebate Infantino: “Pretende destruir o futebol que construiu a história”

A entrevista de Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao jornal italiano Gazzetta dello Sport causou muitas polêmicas. Javier Tebas, presidente da La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, se posicionou em relação às falas de Infantino em tom de crítica e deu algumas novas sugestões também polêmicas.

Tebas ficou particularmente incomodado com o comentário de Infantino sobre o calendário do futebol, afetado pelo coronavírus. O presidente da Fifa disse que a paralisação pode trazer algo benéfico para o esporte, como diminuir o número de jogos no calendário internacional. O espanhol rebateu e propôs inclusive o fim do Mundial de Clubes.

“Infantino deu declarações inoportunas, mas tem razão. Podemos começar excluindo as datas Fifa, com partidas internacionais sem interesse, o Mundial de Clubes… Pretende destruir o futebol que construiu a história”, desabafou.

Enquanto a pandemia do coronavírus parece longe de acabar, o calendário do futebol vai se complicando cada vez mais. Além dos jogos de seleções, os campeonatos nacionais e continentais vão ficando sem data. As entidades devem anunciar medidas tão logo a situação da saúde mundial esteja novamente estável.