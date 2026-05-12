Olise desbanca Mbappé e é eleito o melhor jogador francês no exterior

Michael Olise foi um dos protagonistas da noite de gala da UNFP, premiação organizada em Paris pelo sindicato de jogadores da França, realizada nesta segunda-feira. O atacante do Bayern de Munique conquistou o troféu de melhor jogador francês que atua fora do campeonato nacional, desbancando Kylian Mbappé, do Real Madrid. Ele também superou nomes como Saliba, Cherki e Ekitike.

Com 22 gols e 30 assistências na temporada, Olise foi peça-chave na conquista do Campeonato Alemão e na trajetória que levou o Bayern às semifinais da Liga dos Campeões. Mbappé, que havia vencido o prêmio no ano anterior, em sua temporada de estreia fora da França, viu o favoritismo ruir em função da falta de títulos expressivos e de uma lesão que prejudicou seu rendimento no início do ano.

O evento reuniu grandes personalidades do futebol francês, contando com a presença do técnico da seleção nacional, Didier Deschamps, do ídolo Didier Drogba e de jogadores do Paris Saint-Germain (PSG), como Achraf Hakimi e Ousmane Dembélé, premiado como melhor jogador do Campeonato Francês.

Com moral alto, Michael Olise aguarda a confirmação de seu nome na lista de convocados de Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026, que será anunciada nesta quinta-feira.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp