Nico Williams sofre lesão muscular e gera preocupação antes da Copa do Mundo

O Athletic Bilbao divulgou nesta quarta-feira um boletim médico atualizando a situação de Nico Williams e Oihan Sancet. Os dois atletas precisaram ser substituídos na derrota contra o Valencia, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Nico Williams deixou o campo aos 36 minutos da primeira etapa após sentir um desconforto muscular. O atacante foi substituído pelo irmão, Iñaki Williams, ainda antes do intervalo. Exames iniciais apontaram uma lesão moderada no músculo posterior da coxa esquerda, o que acendeu o alerta também na seleção da Espanha.

Já Oihan Sancet foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. O meio-campista apresentou dores na coxa direita e não reuniu condições de seguir em campo, sendo substituído para evitar o agravamento da lesão. De acordo com o boletim, Sancet sofreu uma lesão muscular moderada no músculo posterior da coxa direita.

Avaliações complementares

Segundo o Athletic, ambos os jogadores seguem sob observação e aguardam novas avaliações médicas para determinar a evolução clínica, o tempo estimado de recuperação e a possibilidade de retorno aos treinos nas próximas semanas. A situação de ambos os atletas será acompanhada de perto pela comissão técnica.

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Nota completa do Athletic Club

"Boletim médico de Nico Williams e Oihan Sancet. Ambos os jogadores precisaram ser substituídos durante a partida de ontem contra o Valencia CF, no San Mamés.