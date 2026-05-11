Nico Williams sofre lesão muscular e gera preocupação antes da Copa do Mundo

O Athletic Bilbao divulgou nesta quarta-feira um boletim médico atualizando a situação de Nico Williams e Oihan Sancet. Os dois atletas precisaram ser substituídos na derrota contra o Valencia, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol.
Nico Williams deixou o campo aos 36 minutos da primeira etapa após sentir um desconforto muscular. O atacante foi substituído pelo irmão, Iñaki Williams, ainda antes do intervalo. Exames iniciais apontaram uma lesão moderada no músculo posterior da coxa esquerda, o que acendeu o alerta também na seleção da Espanha.
Já Oihan Sancet foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. O meio-campista apresentou dores na coxa direita e não reuniu condições de seguir em campo, sendo substituído para evitar o agravamento da lesão. De acordo com o boletim, Sancet sofreu uma lesão muscular moderada no músculo posterior da coxa direita.
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— Athletic Club (@AthleticClub) May 11, 2026
Avaliações complementares
Segundo o Athletic, ambos os jogadores seguem sob observação e aguardam novas avaliações médicas para determinar a evolução clínica, o tempo estimado de recuperação e a possibilidade de retorno aos treinos nas próximas semanas. A situação de ambos os atletas será acompanhada de perto pela comissão técnica.
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Nota completa do Athletic Club
"Boletim médico de Nico Williams e Oihan Sancet. Ambos os jogadores precisaram ser substituídos durante a partida de ontem contra o Valencia CF, no San Mamés.
Nico Williams foi substituído por seu irmão aos 36 minutos de jogo após sofrer uma lesão muscular moderada no músculo posterior da coxa esquerda (isquiotibiais). Já Oihan Sancet deixou o campo aos 65 minutos depois de apresentar uma lesão muscular moderada no músculo posterior da coxa direita.
Ambos os atletas aguardam novas avaliações médicas."