Neymar não se reapresenta, PSG condena a atitude e “tomará medidas apropriadas”

Em comunicado oficial divulgado pelo Paris Saint-Germain, o clube afirmou que Neymar não se apresentou junto ao elenco nesta segunda-feira, dia previsto para as atividades iniciais de pré-temporada da equipe. Ainda de acordo com a nota, os parisienses tomarão as medidas apropriadas para a situação, repudiando a atitude do atleta.

Confia a nota na íntegra:

“Nesta segunda-feira, 8 de julho, Neymar da Silva Santos Junior foi convocado para a retomada das atividades do grupo profissional do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain descobriu que o jogador Neymar Jr não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube. Paris Saint-Germain condena esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela”.

Nas últimas semanas, o Barcelona apareceu como provável destino de Neymar nesta janela de transferências. O brasileiro poderia retornar à Espanha por conta da insatisfação vivida no Paris Saint-Germain. O jornal espanhol Sport publicou nesta segunda-feira a informação de que o atacante está inquieto no aguado para que o acordo que viabilizaria o seu retorno seja resolvido.

