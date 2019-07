Para jornal espanhol, Neymar está aflito à espera de investida do Barça

Após dois anos no PSG, Neymar quer voltar ao Barcelona e espera inquieto para que o acordo que viabilizaria o seu retorno seja resolvido. A informação foi veiculada pelo jornal esportivo espanhol Sport nesta segunda-feira, e relata a aflição do brasileiro para sair de Paris.

Segundo a publicação, Neymar não quer mais jogar no PSG e está aflito com o andamento das negociações com o Barcelona. O atacante espera uma maior investida do Barça enquanto faz pressão internamente para deixar o time da capital francesa.

Ainda para o jornal espanhol, Neymar tem pressa para viabilizar a transferência e acredita que o Barcelona poderia acelerar os contatos, já que tudo anda muito devagar, e que o clube catalão deveria adotar um novo ritmo nas negociações porque o PSG tentará dilatar qualquer tipo de contato.

Neymar acredita ter acertado todas as condições impostas pelo Barcelona para seu retorno, como o mesmo salário que ganhava em sua última temporada defendendo o clube, além da retirada da cobrança de 26 milhões de euros (cerca de R$ 111,3 milhões) na Justiça contra o Barça. Para o jornal, o atleta também disse não as investidas de Real Madrid e Manchester United, além de deixar claro dentro do PSG que quer sair.

O atacante saiu do Barcelona para o PSG em transação recorde de 222 milhões de euros e ainda conta com três anos de contrato com os franceses.